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Samsun'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye 120 Bin Lira Ceza

Samsun'un İlkadım ilçesinde kumar oynayan 13 kişiye toplamda 120 bin 211 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 23:50
Samsun'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye 120 Bin Lira Ceza

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyon sonrasında, kumar oynayan 13 kişi tespit edilerek toplamda 120 bin 211 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kumar oynanmasının önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, kahvehaneler, lokal ve belirli adreslerde gerçekleştirdikleri operasyonda, bir grup insanın kumar oynadığını ortaya çıkardı.

Operasyon sırasında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan iş yerleri sorumluları H.D. (45), Ç.Ç. (48) ve A.K. (40) hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler ayrıca, kumar oynayan 13 kişiye yönelik toplamda 120 bin 211 lira ceza uyguladı.

Operasyon sırasında ele geçirilen masalar üzerindeki kumarda kullanıldığı değerlendirilen paralara da el konuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza uygulandı. Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

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