Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza

Samsun İlkadım'da düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira para cezası verildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:08
İlkadım'da polis baskını

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lokalde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda ekipler, iş yerinde oyun oynayan 5 kişiyi tespit etti.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi S.Ü. (41) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda kumarda kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 600 lira ile 50 dolar ele geçirildi. Kumar oynayan 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Yetkililer, benzer olaylara karşı denetimlerin süreceğini belirtti.

