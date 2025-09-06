Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza

İlkadım'da polis baskını

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lokalde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda ekipler, iş yerinde oyun oynayan 5 kişiyi tespit etti.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi S.Ü. (41) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda kumarda kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 600 lira ile 50 dolar ele geçirildi. Kumar oynayan 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Yetkililer, benzer olaylara karşı denetimlerin süreceğini belirtti.