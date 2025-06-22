Samsun'da 'Kuzeyin Çocukları Semalarda' Projesi ile Havacılık Heyecanı

Samsun'da 'Kuzeyin Çocukları Semalarda' Projesi ile Öğrenciler Havacılığı Tanıdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kuzeyin Çocukları Semalarda' projesi büyük ilgi gördü. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, TÜBİTAK ve Türk Hava Yolları Samsun Satış Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirdiği bu proje sayesinde, 24 ortaokul öğrencisi havacılık dünyasıyla tanışma fırsatı buldu.

Havalimanında Uygulamalı Eğitim

Proje kapsamında öğrenciler, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda teorik bilgilerin yanı sıra pratik gözlemler de gerçekleştirdi. Programda, hava trafik kontrol kulesi gibi kritik alanlar ziyaret edildi. Öğrenciler, senaryo gereği terminale giriş yaptıktan sonra check-in işlemleri için kontuarlara yönlendirildi. Bu süreçte, hepsi için özel hatıra biniş kartları hazırlandı ve çeşitli hediyeler verildi.

Havalimanı Operasyonlarını Öğrendiler

İç hatlar yolcu salonuna alınan katılımcılara, havalimanı operasyonları ve uçuş süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Boarding işlemlerinin ardından apron alanına geçerek, yer hizmetleri araçları hakkında bilgi edindiler. Öğrenciler, uçakları yakından görmek ve incelemekle kalmayıp; Türk Hava Yolları uçak pilotu ile de tanışma fırsatı buldu.

Proje Koordinatöründen Açıklamalar

Proje Koordinatörü Halil Yılmaz, etkinliğin 6 gün sürdüğünü ve son gün Türk Hava Yolları ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarının eşliğinde etkinliğin tamamlandığını ifade etti. Yılmaz, öğrencilerin havacılığı sevdirmek amacıyla bu projeye 8 ay önce başladıklarını belirtti. 'Samsun’da havacılık ve uzay alanında daha fazla faaliyet olmalı' diyerek projelerinin bu yönde bir atılım olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden Heyecan Verici Yorumlar

Etkinliğe katılan 7. sınıf öğrencisi Mustafa Berat Kefe, hayatında ilk kez bir uçağı yakından gördüğünü ve pilotla konuşmanın oldukça heyecan verici olduğunu söyledi. 'Bu projenin geleceğime büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Uçak mühendisliği ile ilgilenmeyi düşünüyorum, özellikle elektrik-elektronik alanında çalışmak istiyorum.' diyerek geleceğe yönelik hayallerine vurgu yaptı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik "Kuzeyin Çocukları Semalarda" projesi gerçekleştirildi. TÜBİTAK ve Türk Hava Yolları Samsun Satış Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında uzay ve havacılıkla ilgili teorik bilgiler de alan 24 ortaokul öğrencisi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda havacılık faaliyetlerini gözlemledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik "Kuzeyin Çocukları Semalarda" projesi gerçekleştirildi. TÜBİTAK ve Türk Hava Yolları Samsun Satış Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında uzay ve havacılıkla ilgili teorik bilgiler de alan 24 ortaokul öğrencisi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda havacılık faaliyetlerini gözlemledi.