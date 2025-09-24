Samsun'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı

Samsun Atakum'da iki masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı; dijital materyaller ele geçirildi, şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:42
Operasyon ve Gözaltılar

Samsun'un Atakum ilçesinde iki masaj salonuna düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda iş yeri sahipleri K.İ. (26) ve İ.B. (41) ile iş yerlerinde çalışan S.M. (28), H.G. (30), Ç.L.B. (30) ve A.Ç. (30) yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ekipler, şüphelilere ait dijital materyallere el koydu. Olayla ilgili delil toplama ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

