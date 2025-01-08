Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Motosiklet Kazası Trajik Sonuçlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olay, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki Makasbaşı Camisi civarında gerçekleşti. Nizamettin P. (70) yönetimindeki 55 ABL 153 plakalı SUV tipi otomobil, Ayvacık yolu istikametine doğru hareket ederken, o sırada **Recep Yeşilyurt** (63) tarafından sürülen 55 ARA 416 plakalı motosikletin yanına yaklaştı. Şerit değiştiren motosiklete çarpan otomobil, sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.