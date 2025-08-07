Samsun'da Motosikletin Otomobille Çarpışması Sonucu Sürücü Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hatice K.Ö. (50) yönetimindeki 55 HA 406 plakalı otomobilin, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, Fatih S. (55) tarafından kullanılan 55 FS 195 plakalı motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

