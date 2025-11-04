Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet

Samsun’da evinin önünde öldürülen Muradiye Terzi davasında Murat Demir ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:25
Olayın ayrıntıları ve mahkeme kararı

06 Şubat 2024 öğle saatlerinde Samsun’un Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi TOKİ Konutları önünde meydana gelen saldırıda, Muradiye Terzi (31) evinin kapısının önünde göğsünden vurularak ağır yaralandı. Komşuları tarafından yerde bulunup ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde polis tarafından 1 adet boş kovan ele geçirildi. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Murat Demir (44) yakalanarak gözaltına alındı ve polisteki işlemlerinin ardından 08 Şubat 2024 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edildi.

Murat Demir’in polisteki ifadesi şöyle kayda geçti:

"3 yıl önce eşimden boşandım. TOKİ bloklarında apartman görevlisi olarak çalıştım. Bu sırada aynı apartmanda kalan Muradiye Terzi ile tanıştım. Eşinden boşanmıştı. Arkadaş olduk. Muradiye daha sonra ikinci evliliğini yaptı. Eşi yurt dışında gemide çalışıyordu. Muradiye ile sevgili olduk. 6 yıldır da sevgiliydik. 2017 yılından bu zamana kadar Muradiye’nin banka hesaplarına yaklaşık 30 bin lira para gönderdim. Daha sonra da elden 570 bin lira para verdim. Bu paraları daha iyi hayat yaşasın diye verdim. Yaklaşık 2 ay önce Muradiye ile aramızda bir soğukluk oluştu. Benimle görüşmeye devam etmek istemiyordu. Ben Alaçam ilçesine taşındım. Muradiye bana ’görüşelim’ diye mesaj attı. Ben de evine gittim. Bana pencereden gel diye işaret etti. Asansöre bindik. Muradiye tekrar ’eve çıkalım, evde konuşalım’ diye asansörün düğmesine bastı. Evinin önüne geldiğimizde montunun cebinden tabanca çıkarttı ve bana doğrulttu. Bu sırada etraftan yardım istedi. Boğuşurken tabancayı elinden aldım ve Muradiye yere düştü. Ben de tabancayla ateş açtım. Silahı kurusıkı tabanca zannettim. Geceyi bir inşaata kalarak geçirdim. Sonra teslim oldum".

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Demir hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında sanık, "Öldürme amacım yoktu. Çok pişmanım" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Murat Demir’i Muradiye Terzi’yi öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve ayrıca silah suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

