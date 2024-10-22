Samsun'da Öğretmen Akademileri Eğitim Programı Başladı

Samsun'da 'Öğretmen Akademileri' Programı Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde başlatılan 'Öğretmen Akademileri' Samsun'da hayata geçti.

Programın Açılışı Gerçekleşti

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi ile birlikte düzenlenen program, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğretmenlerin gelişiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Öğrenci Yetiştirme Politikaları ve Hedefler

Ağar, Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci yetiştirme politikaları kapsamında birçok yeni çalışmanın başlatıldığını vurgulayarak, "Biz barışık bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerin ruh ve beden bütünlüğünde sağlam bir karakter oluşturmasını desteklemek temel hedefimizdir." dedi.

Eğitim Faaliyetleri ve Projeler

Samsun'da 21 bin öğretmen ve 256 bine yakın öğrenciyle eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Ağar, öğretmenlerin mesleki gelişiminin toplumun gelişimiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. "Öğretmenlerimiz için sürekli bir araya gelecekleri ortamlar sağlamak adına 'Samsun'da öğretmen olmak' projesini hayata geçirdik." dedi.

Eğitim İçerikleri ve Sunumlar

Açılışın ardından Edebiyat Akademisi'nde Prof. Dr. Bekir Şişman 'Kutadgu Bilig'de Devlet Adamlığı ve Yönetim İlkeleri', Müzik Akademisi'nde Gücem Ağmaz 'Türküler ve Hikayeler', Şehir ve Kültür Akademisi'nde ise Doç. Dr. Atakan Durmaz 'Finansal Okuryazarlık' konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ağar’ın yanı sıra çeşitli ilçe milli eğitim müdürleri, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım ile birlikte öğretmenler de katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde başlatılan "Öğretmen Akademileri" Samsun'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde başlatılan "Öğretmen Akademileri" Samsun'da başladı.