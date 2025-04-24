Samsun'da Öğretmeni Darbeden Genç, Önceki Bıçaklı Saldırgan

Samsun'da Öğretmeni Darbenin Ardından Şüpheliler Yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan M.F.C. (17), okulda öğretmeni Umut Deniz Mert'i darbetti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgiye göre, okulda öğrencisi olmayan M.F.C. ve arkadaşı A.E.K. (16), diğer öğrencilerin dikkatini çekti. Öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e bildirdi. Mert, iki genci okuldan çıkarmaya çalışırken tartışma başladı.

M.F.C., öğretmeni darbettikten sonra kaçtı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geçmişteki Bıçaklı Saldırı

M.F.C.'nin geçtiğimiz yıl aynı okulda eğitim aldığı ve yaklaşık 5 ay önce okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı bildirildi.

Şüphelilerin Yakalanması

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek işlemlerine devam edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan çocuk öğretmeni darbetti. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan çocuk öğretmeni darbetti. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.