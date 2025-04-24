Samsun'da Öğretmeye Şok Darbe: Önceki Suçlu Yeniden Fena Vurdu!

Samsun'da Güvenliği Sarsan Olay

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç bir kez daha çileden çıktı. Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, okul öğrencisi olmayan iki kişi tarafından tehdit edilen öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert (52) ile paylaştı.

Tartışma Kısa Sürede Büyüdü

Nöbetçi öğretmen Mert, dışarıdan gelen M.C. (16) ve A.E.K (16)'yi okuldan çıkarmaya çalışırken tartışma çıktı. M.C, öğretmen Mert'i darbetti ve hızlıca okuldan kaçtı.

Olay Sonrasında Hızla Müdahale Edildi

Olayın ardından, durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, öğretmeni hastaneye kaldırdı ve onun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Geçmişteki Suç Ortaya Çıktı

M.C'nin, bir yıl boyunca eğitim aldığı Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ni bıraktıktan sonra yaklaşık 5 ay önce okulun bahçesinde bıçakla bir öğrenciyi yaraladığı öğrenildi. Bu durum, okuldaki güvenliği yeniden tartışma konusu yaptı.

Gözaltı Mücadelesi Başlatıldı

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldığı bildirildi. Olay, eğitim kurumlarındaki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan çocuk öğretmeni darbetti. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan çocuk öğretmeni darbetti. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.