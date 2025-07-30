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Samsun'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Temizlik Etkinliği

Samsun'da orman yangınlarına karşı yapılan temizlik etkinliği, çevresel bilinci artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 17:15
Samsun'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Temizlik Etkinliği

Samsun'da Ormanlık Alanlarda Temizlik Etkinliği Gerçekleştirildi

Samsun, orman yangını riskine karşı önemli bir adım attı. Samsun Valiliği tarafından organize edilen çöp toplama etkinliği, orman yangınlarıyla mücadele amacıyla gerçekleştirildi.

Yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlar, piknik alanları ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde, yanıcı maddelerin temizlenmesine yönelik birlikte çalışmalara start verildi. Bu kapsamda, Atakum ilçesi Alanlı Ağaçlandırma Sahası'ında düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ve gönüllü sivil toplum kuruluşları katıldı.

Yangın Riskini Azaltmak İçin Birlikte Çalışma

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Çavuş, geçmişte birçok ilde çıkan yangınların üzücü sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Çavuş, "Bu durumun önlenmesi için toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor," dedi.

Çavuş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugün ormanlarımızın örtü altını temizleyeceğiz. Kolaylıkla tutuşabilecek maddeleri toplayarak farkındalık oluşturacağız. Valimiz Orhan Tavlı'nın talimatları doğrultusunda Samsun'un tüm ilçelerinde benzer faaliyetler yürütülüyor."

Kaymakamlar ve kamu kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilen etkinliği, çevresel bilinci artırmayı ve topluma örnek olmayı hedefledi. Etkinlik kapsamında toplanan atıklar ise Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi ekipleri tarafından alındı.

Samsun'da ormanlık alanlarda yangın riskine karşı çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da ormanlık alanlarda yangın riskine karşı çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da ormanlık alanlarda yangın riskine karşı çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da ormanlık alanlarda yangın riskine karşı çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

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