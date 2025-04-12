Samsun'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Samsun kara yolunun Kavak ilçesi çıkışında yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Recep Ş. yönetimindeki 55 KJ 668 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BSU 70 plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

Tır, çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında otobüs sürücüsü ile yolculardan Merve K., Reyhan K. ve Semih Y. bulunuyor. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Amasya istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, ağır tonajlı araçları güvenli alanlarda durdururken, kış lastiği bulunmayan binek araç sürücülerine yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsün tıra çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsün tıra çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.