DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.158.679,56 0,68%

Samsun'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, Amasya yönü ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 00:42
Samsun'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Samsun kara yolunun Kavak ilçesi çıkışında yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Recep Ş. yönetimindeki 55 KJ 668 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BSU 70 plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

Tır, çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında otobüs sürücüsü ile yolculardan Merve K., Reyhan K. ve Semih Y. bulunuyor. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Amasya istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, ağır tonajlı araçları güvenli alanlarda durdururken, kış lastiği bulunmayan binek araç sürücülerine yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsün tıra çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi...

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsün tıra çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsün tıra çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi...

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsün tıra çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de 'Sesimiz Emniyette' Müzik Yarışmasının Finali Coşkuyla Gerçekleşti
2
İtalya'da On Binlerce Kişi AB'nin Yeniden Silahlanma Planını Protesto Etti
3
Samsun'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 4 Yaralı
4
Jandarma'dan Sürücülere Trafik Uyarısı: Yorgun ve Uykusuz Araç Kullanmayın
5
Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı
6
Bakan Memişoğlu, Şehit Teğmen Nizam'ın Ailesini Ziyaret Etti
7
Bakan Tekin'den Geleceğin Eğitimi İçin Çarpıcı Açıklamalar

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!