Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kaza, bir otomobilin devrilmesiyle sonuçlandı. Nur K. (23) idaresindeki 55 AOT 912 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Hürriyet Bulvarı Kavşağı'nda tramvay yolundaki betona çarparak devrildi.

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında yaralanan sürücü Nur K. ve otomobilde bulunan kardeşi İpek K. (14) hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.