Samsun'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: Genç Futbolcu Yaralandı

Kaza İlkadım Kalkancı Mahallesi'nde gerçekleşti

Samsun'da idmana giderken meydana gelen kazada, Reşit Batıkan Akbulut (23) yönetimindeki otomobil istinat duvarına çarptı. Olay, trafik güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaza yeri: İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta şeritten karşıya geçip istinat duvarına çarptı.

Araç plakası: 52 ABD 274 olan otomobilde sürücü yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maç ve idman bağlantısı: Kazaya karışan Reşit Batıkan Akbulut'un Samsun Türk Telekom Futbol Takımı oyuncusu olduğu ve idmana gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Yetkililer: Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Kaza nedenine ilişkin detaylar araştırılıyor.

