Samsun'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: Genç Futbolcu Yaralandı

Samsun'da idmana giderken Reşit Batıkan Akbulut yönetimindeki otomobil istinat duvarına çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:44
Kaza İlkadım Kalkancı Mahallesi'nde gerçekleşti

Samsun'da idmana giderken meydana gelen kazada, Reşit Batıkan Akbulut (23) yönetimindeki otomobil istinat duvarına çarptı. Olay, trafik güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaza yeri: İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta şeritten karşıya geçip istinat duvarına çarptı.

Araç plakası: 52 ABD 274 olan otomobilde sürücü yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maç ve idman bağlantısı: Kazaya karışan Reşit Batıkan Akbulut'un Samsun Türk Telekom Futbol Takımı oyuncusu olduğu ve idmana gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Yetkililer: Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Kaza nedenine ilişkin detaylar araştırılıyor.

