Samsun'da Perde Takarken 3. Kattan Düşen Genç Kız Yaralandı

Atakum'da perde takarken açık pencereden düşen 20 yaşındaki E.B.B., Ondokuz Mayıs Üniversitesi sağlık merkezine kaldırıldı; polis inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:19
Samsun'da perde takarken 3. kattan düşen genç kız yaralandı

İlçede yaşanan olayda, Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 3300. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında yaşayan E.B.B. (20), perde takmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek açık pencereden düştü.

Olay ve müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan genç kızı alınan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme ve soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, E.B.B.'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

