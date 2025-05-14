Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'daki ruhsatsız silah operasyonunda bir kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi'nde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Ekipler, yapılan arama sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 97 adet tabanca fişeği ele geçirirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bu tür operasyonların devam edeceği ve güvenlik güçlerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusundaki kararlılığı belirtiliyor.

Samsun'daki ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı. Ekipler, belirledikleri ikamette yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve 97 adet tabanca fişeği ele geçirildi.