Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Samsun'da Devlet Güvenliği İçin Önemli Operasyon

Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesi'nde A.M.Ç'nin (19) ikametinde yapılan aramada 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca, Atakum ilçesi'nde E.D'nin (25) adresinde düzenlenen operasyon kapsamında 550 sentetik ecza hapı bulundu.

Bununla birlikte, yine İlkadım ilçesi'nde F.E.Ç'nin (18) evinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, bir pompalı tüfek ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda A.M.Ç, E.D. ve F.E.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin ikametlerde yaptıkları aramalarda 550 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin ikametlerde yaptıkları aramalarda 550 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.