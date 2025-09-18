Samsun'da Rüyasına İnanıp Tünel Kazan Anne ve Oğlu Suçüstü Yakalandı

İlkadım'da Kaçak Kazı Operasyonu

Samsun'da, rüyasında define gördükleri gerekçesiyle bahçede tünel kazarak kaçak kazı yapan anne ile oğlu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti ve ikamete operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, bahçede 12 metre derinliğinde ve yaklaşık 2 metre genişliğinde tünel kazarak define arayan F.T. ile oğlu D.T. suçüstü yakalandı.

Tünelden çıkarılan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği, kazıda toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi. Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

F.T.'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü ve bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

