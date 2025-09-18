Samsun'da Rüyasına İnanıp Tünel Kazan Anne ve Oğlu Suçüstü Yakalandı

Samsun İlkadım'da rüyasında define gördüğünü söyleyen anne ile oğlu, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define ararken suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:40
Samsun'da Rüyasına İnanıp Tünel Kazan Anne ve Oğlu Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Rüyasına İnanıp Tünel Kazan Anne ve Oğlu Suçüstü Yakalandı

İlkadım'da Kaçak Kazı Operasyonu

Samsun'da, rüyasında define gördükleri gerekçesiyle bahçede tünel kazarak kaçak kazı yapan anne ile oğlu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti ve ikamete operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, bahçede 12 metre derinliğinde ve yaklaşık 2 metre genişliğinde tünel kazarak define arayan F.T. ile oğlu D.T. suçüstü yakalandı.

Tünelden çıkarılan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği, kazıda toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi. Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

F.T.'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü ve bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

Samsun'da, rüyasında define gördüğü gerekçesiyle tünel kazan anne ile oğlu suçüstü...

Samsun'da, rüyasında define gördüğü gerekçesiyle tünel kazan anne ile oğlu suçüstü yakalandı.

Samsun'da, rüyasında define gördüğü gerekçesiyle tünel kazan anne ile oğlu suçüstü...

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Türkiye-Japonya demiryolu işbirliği ve günün öne çıkan haberleri (18 Eylül 2025)
6
Pakistan'da Seller: 26 Haziran'dan Bu Yana 1002 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Londra'da 'Together for Palestine' Konseri: 1,5 Milyon Sterlin Bağış Toplandı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor