DOLAR
39,84 -0,03%
EURO
46,94 -0,21%
ALTIN
4.272,64 -0,33%
BITCOIN
4.326.909,58 1,17%

Samsun'da Sağanak Heyelana Neden Oldu: Yol Kapandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak yağış sonrası mahalle grup yolunda heyelan meydana geldi, ulaşım yeniden sağlandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 14:11
Samsun'da Sağanak Heyelana Neden Oldu: Yol Kapandı

Samsun'un Yakakent İlçesinde Heyelan Tehlikesi

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan sağanak yağış, mahalle grup yolu üzerinde heyelana yol açtı. Gece saatlerinden itibaren devam eden yağışların ardından, Asmapınar ile Çepni mahalleleri grup yolunda Cevizdibi mevkisinde toprak kayması gerçekleşti.

Ulaşım Kapanınca Hareket Geçildi

Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Yakakent Belediyesi ekipleri acil çalışma başlattı. Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile AK Parti İlçe Başkanı Saliha Korkmaz, durumu yerinde inceleyerek yürütülen çalışmaları gözlemledi.

Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda, ulaşım bir süre sonra yeniden sağlandı. Yetkililer, bölgedeki olası diğer heyelanlar için uyarılarda bulunarak, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan meydana geldi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan meydana geldi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan meydana geldi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan meydana geldi.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sümbül Efendi Tekkesi'nde 10 Bin Kişilik Aşure Etkinliği
2
Türk Teknolojisi İskandinav Savunmasını Güçlendiriyor: Repkon ve Nammo İş Birliği
3
TÜGVA Destek Platformu, Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik Başlattı
4
Adana'da Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
5
Kayseri'de Tır, Halk Otobüsü ve SUV Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Bursa'da 'Kerbela' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
7
CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul'un Babası Fehmi Ertuğrul Son Yolculuğuna Uğurlandı

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı