Samsun'da Sağanak Heyelana Neden Oldu: Yol Kapandı

Samsun'un Yakakent İlçesinde Heyelan Tehlikesi

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan sağanak yağış, mahalle grup yolu üzerinde heyelana yol açtı. Gece saatlerinden itibaren devam eden yağışların ardından, Asmapınar ile Çepni mahalleleri grup yolunda Cevizdibi mevkisinde toprak kayması gerçekleşti.

Ulaşım Kapanınca Hareket Geçildi

Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Yakakent Belediyesi ekipleri acil çalışma başlattı. Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile AK Parti İlçe Başkanı Saliha Korkmaz, durumu yerinde inceleyerek yürütülen çalışmaları gözlemledi.

Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda, ulaşım bir süre sonra yeniden sağlandı. Yetkililer, bölgedeki olası diğer heyelanlar için uyarılarda bulunarak, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan meydana geldi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan meydana geldi.