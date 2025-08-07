DOLAR
Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: Şüpheli Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki üreten bir kişi yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 19:40
Samsun'da Sahte İçki Üretimi Engellendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, sahte içki üretimi ve satışı yapan bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve satışıyla ilgili bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Mahalle aralarında sahte içki sattığı belirlenen şüphelinin ikametine yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, satışa hazır 12 şişe sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bu tür operasyonlarla, sahte içki üretimi ve satışıyla mücadele kararlılıkla sürdürülmekte.

