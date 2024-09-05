Samsun'da Savunma Sanayii ve Teknoloji Vurgusu

Samsun'da Önemli Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeleri ve milli teknoloji hamlesinin önemini vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesinin Önemi

Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, milli teknoloji hamlesinin liderliğini üstlendi. Türkiye, artık kendi evlatlarının alın teriyle ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerini geliştirebilen bir ülke haline geldi." dedi.

Yatırımlar ve Başarılar

Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda eğitimden sanayiye kadar birçok alanda devrimler yaşadığını belirterek, OSB'lerin sayısını 192'den 360'a çıkardıklarını, iş gücünü ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttiklerini kaydetti.

İhracat ve AR-GE Gelişmeleri

36 milyar dolarlık ihracatın 260 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin dünya ticaretindeki payının da önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Kacır, AR-GE insan kaynağının ise 29 binden 272 bine çıktığını ifade etti.

Savunma Sanayisinde Yerli Üretim

Bakan, "Savunma sanayisinde yerlilik, milli ve bağımsız olmak Türkiye için bir zorunluluktur. Yakın dönemde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Bayraktar, Akıncı ve Hürjet gibi projelerle, ülkemiz dünyanın sayılı savunma sanayii oyuncusu haline gelmiştir." dedi.

Türkiye'nin Gücü ve Geleceği

Kacır, Türkiye'nin global ölçekte adalet ve merhamet arayışlarının destekçisi olacağını belirtti. "Dünyada adaletin sesi yükselecek, bizler bu süreçte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekilleri ve diğer teşkilat mensupları katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), AK Parti Samsun İl Başkanlığında konuşma yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (solda) ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse (sağda) de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), AK Parti Samsun İl Başkanlığında konuşma yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (solda) ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse (sağda) de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), AK Parti Samsun İl Başkanlığında konuşma yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (solda) ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse (sağda) de katıldı.