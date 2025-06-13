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Samsun'da Sıfır Atık Pazarında Takas Yöntemi ile Alışveriş Başladı

Samsun'un sıfır atık pazarında alışveriş, takas yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Ekonomiye katkı sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:39
Samsun'da Sıfır Atık Pazarında Takas Yöntemi ile Alışveriş Başladı

Samsun'da Sıfır Atık Pazarında Yenilikçi Alışveriş Modeli

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi kapsamında oluşturduğu sıfır atık pazarında alışveriş, takas yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu proje, şehrin çevresel sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Farkındalık Pazarı ile Geri Dönüşüm Hedefleri

Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi'nde kurulan Farkındalık Pazarı ile ihtiyaç fazlası ve geri dönüştürülebilir ürünlerin ticaretini takas yöntemi ile sağlıyor. Bu sayede hem halkın geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi hem de sürdürülebilir ürünlere erişim imkanı sunulması hedefleniyor.

Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak, projenin ilk 5 ayında 50 ton atığın geri dönüştürüldüğünü duyurarak, 3 milyon lira ekonomik geri dönüş sağlandığını açıkladı. Kodalak, "Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ürünlerin takas usulüyle hayat bulduğu bu pazar, vatandaşlarımızla birlikte doğaya saygı ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor," dedi.

Ekonomik Değerin Artırılması

Kodalak, sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasını teşvik ederek, İstiklal Caddesi’nde toplam 981 hane ve 436 işletme için sıfır atık yönetimine dahil olma imkanı sağladıklarını vurguladı. Projenin başladığı tarihten bugüne geri kazanılan malzemelerin tanıtıldığı, pazarın aktif hale getirildiği sistemler uygulandığını belirtti.

Kodalak, "Amacımız, ürünlerin geri kazanılabilir hale getirilerek israfı önlemek ve ekonomik değerleri artırmaktır. Bu pazarda üretilen geri kazanım ürünlerinin, kullanılmayan eşyaların takas yöntemiyle tekrar sistem içinde kalmasını sağlamak istiyoruz. Burada para geçmiyor; sadece takas yapılıyor," ifadelerini kullandı.

Başarıyla ilerleyen proje, Samsun'dan başlayarak tüm şehre ve sonrasında ülke genelinde yaygınlaştırılacak dek çalışmalar devam edecektir.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında...

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında kurulan sıfır atık pazarında alışveriş, takas yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, atık malzemelerden yapılan ürünleri yakından inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında...

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında kurulan sıfır atık pazarında alışveriş, takas yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, atık malzemelerden yapılan ürünleri yakından inceledi.

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