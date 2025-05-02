Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!

Samsun'da silah kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bir operasyon daha gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesi'nde düzenledikleri operasyonda, iki kişiyi gözaltına aldı.

Lakabı Yüksek Yaşta İki Şahıs Gözaltında

Gözaltına alınan şahıslar arasında A.G. (75) ve I.G. (47) yer aldı. Operasyon sırasında emniyet güçleri, durdurdukları araçta gerçekleştirdikleri aramada

2 ruhsatsız tabanca

515 mermi

bulundu. Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu tür operasyonlar, silah kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir yer tutuyor.

Samsun’da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Araçtaki aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 515 mermi ele geçirildi.