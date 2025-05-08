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Samsun'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesindeki silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 23:21
Samsun'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Yaralı

Samsun'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağırken, olayın ardındaki nedenler de dikkat çekti.

Kavga Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Çıktı

Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30), motosikletle Güzelyurt Mahallesi'ndeki Bülent B. (52) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya gitti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bülent B. ve Ailesi Yaralandı

Olay sırasında Ferudun S.'nin silahla ateş açması sonucu Bülent B., eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B. (29) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bülent B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis Ekipleri Çalışmalara Başladı

Olay sonrası motosikletle kaçan Ferudun ve Merve S. çiftinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis...

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis...

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

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