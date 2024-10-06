Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Silahlı Saldırı Olayı

Samsun'un Bafra ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan bir tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Tabakhane Mahallesi Tütüncüler 2. Sokak'ta bir grup genç gürültü yaparken, 63 yaşındaki S.Y. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu Ergün Mehmetcan D. isimli 22 yaşındaki genç göğsünden yaralandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan D., özel bir araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin Gözaltına Alınması

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen S.Y.'yi, kullandığı silahla birlikte evinde gözaltına aldı.