Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:59
Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serkan A. ve beraberindeki kişiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında oturan gruba pompalı tüfekle ateş açtı.

Bu saldırıda Murat K. (21) isimli gencin yaralandığı belirtildi. Olayın ardından durumun ciddiyetine dair ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Murat K., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

