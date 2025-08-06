Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serkan A. ve beraberindeki kişiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında oturan gruba pompalı tüfekle ateş açtı.

Bu saldırıda Murat K. (21) isimli gencin yaralandığı belirtildi. Olayın ardından durumun ciddiyetine dair ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Murat K., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.