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Samsun'da Silahlı Tehdit Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Samsun Bafra'da silahlı tehdit ve darp olayında 2 zanlı tutuklandı, 1 kişi hayati tehlike geçiriyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:56
Samsun'da Silahlı Tehdit Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı tehdit ve darp olayında dahası yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma sonrasında, olay akşam saatlerine kadar sürdü. Yalnızca tutuklamalar değil, olayın tarafları arasında ciddi yaralanmalara da neden oldu.

Olayın gelişimi sırasında şüpheliler, Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda bulunan kullanılmayan bir iş yerini hedef alarak tüfekle ateş açtılar. Arbede sırasında E.Ö. (50) ve M.A.Ö. (26) kafalarından yaralanarak hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan M.A.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan motosikletli şüpheliler E.Ö., U.D. ve İ.A'yı hızlı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, olayda kullanılan ruhsatsız bir tüfek ile delici ve kesici aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, adliyeye sevk edilen U.D. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişinin silahla tehdit ve darp edildiği olayda, 3 şüpheli gözaltına...

Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişinin silahla tehdit ve darp edildiği olayda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, delici ve kesici alet ile olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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