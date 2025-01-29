Samsun'da Silahlı Yaralama Olayının Zanlısı Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.S. (35) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 20 Ocak tarihinde İlkadım ilçesi Aziziye Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden F.B.'yi (26) silahla yaralayan zanlı E.S.'yi yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, adresini tespit ettikleri şüpheliyi Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan incelemelerde, E.S.'nin çeşitli suçlardan 4, F.B.'nin ise 5 suç kaydının olduğu belirlenmiştir.