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Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde 325 adet tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:30
Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucu, tarihi eser kaçakçılığı iddiaları üzerine yapılan baskında bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, belirlenen bir adreste yapılan aramalarda oldukça fazla miktarda tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Ele Geçirilen Tarihi Eserler

Operasyonda, 80 pişmiş topraktan figür, 51 pişmiş topraktan testi, 21 bronz iğne, 7 taş yüzük, 10 bileklik, 8 cam testi, 3 balta ucu, 2 hac, 70 çeşitli tarihi obje ve 73 sikke bulundu.

Gözaltı Süreci

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine teslim edildi. Bu tür operasyonların devam edeceği ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kararlılığın sürdüğü belirtildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına...

Samsun'un Atakum ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Aramada, tarihi eser niteliğinde 80 pişmiş topraktan figür, 51 pişmiş topraktan testi, 21 bronz iğne, 7 taş yüzük, 10 bileklik, 8 cam testi, 3 balta ucu, 2 hac, 70 çeşitli tarihi obje ile 73 sikke ele geçirdi.

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