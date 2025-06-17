Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını darbeden 44 yaşındaki K.G. tutuklandı. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evde yaşandı.
İddiaya göre, K.G. ile kız arkadaşı S.T. arasında eğlence mekanında çalışmasının istenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu K.G, S.T.'yi darbetti.
S.T.'nin fenalaştığını fark eden K.G, hemen kadını ilçedeki özel hastaneye götürdü. Ancak S.T.'nin sağlık durumu ciddiyetini korumakta.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, hızlı bir şekilde şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı.