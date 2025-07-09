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Samsun'da Taşan Su Kanalları Tarım Arazilerini Vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde su kanallarının taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü, çiftçiler hüsrana uğradı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 16:13
Samsun'da Taşan Su Kanalları Tarım Arazilerini Vurdu

Samsun'un Bafra İlçesinde Tarım Arazilerine Su Baskını

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen su baskınları, ekili tarım arazilerinde büyük zararlara yol açtı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Örencik Mahallesi'nde suyun basması sonucu zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

Taşkın Nedeniyle Çiftçiler Zor Durumda

Tosuner, taşkın sonucu toplamda 6 ailenin arazisinin etkilendiğini, ekili ürünlerin 70 santimetreye kadar suya gömüldüğünü ifade etti. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tarıma destek veren bir kurum olduğunu belirten Tosuner, "Buradaki çiftçilerimiz mağdur durumda. Bu mağduriyetin giderileceğine inanıyoruz," dedi.

Özel Durum: Tütün Üreticileri Zorlanıyor

Özellikle tütün ekimi yapan çiftçilerin durumunun kritik olduğunu vurgulayan Tosuner, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tutulacak tutanakların önem taşıdığını aktardı. DSİ ve sulama birliklerinin yetkilileri de zararın karşılanacağına yönelik bilgi verdiler.

Çiftçilerden Olayla İlgili Açıklamalar

Örencik Mahallesi'nde 5 dönüm arazisine tütün eken Mustafa Kurt, 850 bin lira avans aldığını belirterek, "DSİ'nin su kanalını temizlememesi nedeniyle bu taşkın meydana geldi. Altı çiftçi bu durumdan etkilendi. Mağduriyetimiz var. Ödeyemezsek sıkıntı yaşayacağız," dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kanallarından taşan su, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu....

Samsun'un Bafra ilçesinde su kanallarından taşan su, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Örencik Mahallesi'nde su basması nedeniyle zarar meydana gelen ekili arazilerde incelemede bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kanallarından taşan su, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu....

Samsun'un Bafra ilçesinde su kanallarından taşan su, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Örencik Mahallesi'nde su basması nedeniyle zarar meydana gelen ekili arazilerde incelemede bulundu.

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