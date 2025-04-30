Samsun'da Tefecilik Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Samsun'daki Tefecilik Operasyonunda İki Gözaltı

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları

İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, C.K. (67) ve A.K. (34) gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin Faaliyetleri

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin faiz karşılığında borç para verdiği ve bu durumu gizlemek amacıyla araç satışı yapılıyormuş gibi göstererek senet imzalattıkları tespit edildi.

Emniyetteki Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Halkın güvenliği için bu tür suçlarla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.