DOLAR
38,5 0,14%
EURO
43,92 0,74%
ALTIN
4.063,48 1,01%
BITCOIN
3.646.924,78 0,1%

Samsun'da Tefecilik Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı; ruhsatsız silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:15
Samsun'da Tefecilik Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Samsun'daki Tefecilik Operasyonunda İki Gözaltı

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları

İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, C.K. (67) ve A.K. (34) gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin Faaliyetleri

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin faiz karşılığında borç para verdiği ve bu durumu gizlemek amacıyla araç satışı yapılıyormuş gibi göstererek senet imzalattıkları tespit edildi.

Emniyetteki Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Halkın güvenliği için bu tür suçlarla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde...

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi
2
Kayseri'de Apartman Yangını: Dumandan Etkilenen Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!
4
Türkiye'nin Üçüncü Deprem Enstitüsü Yedisu Bölgesindeki Sismik Hareketleri İzliyor
5
Aile ve Gençlik Fonu'ndan Evlenecek Gençlere Özel İndirimler
6
Samsun'da Tefecilik Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı
7
İstanbul'da "Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe" Belgeselinin Gala Etkinliği Gerçekleşti

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı