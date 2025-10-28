Samsun'da Teknelerle 'Ay-Yıldız' Koreografisiyle Cumhuriyet Coşkusu

Atakum Yelken Spor Kulübü öncülüğünde denizde görsel şölen

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'da teknelerle denizde ay ve yıldız şeklinde koreografi oluşturuldu. Etkinlikte tekneler, Türk bayrakları ile süslenerek belirli konumlarda yer aldı.

Koreografide yer alan dalgıçlar, denizin ortasında Türk bayrağı açtı. Sahil boyunca toplanan vatandaşlar etkinliği alkışlarla izledi.

Etkinlik, Atakum Yelken Spor Kulübü öncülüğünde gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Serpil Tataroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamayı amaçladıklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Meşalelerle, Türk bayraklarıyla, halkımıza coşkumuzu marşlarımızla vermek için çabaladık. Denizimizde Türk bayrağını ve dernek bayrağımızı görsel olarak sunduk. Böyle bir coşkuyu hep birlikte kutlamak bizi mutlu etti. Samsun halkına bir şeyler katabildiysek, bu bizi daha da onurlandıracaktır."

