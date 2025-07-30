Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Ladik'ten Taşova yönüne giden Ş.Ç. (47) idaresindeki WEL SM12 Almanya plakalı otomobil ile A.Ç. (74) yönetimindeki 06 S 6360 plakalı hafif ticari aracın Aşağıgölyazı Mahallesi yol ayrımında çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza ile ilgili ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda araçtan fırlayan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından hafif ticari aracın motorunun da yola düştüğü görüntülendi.

Samsun'un Ladik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.