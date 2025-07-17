DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,82 0,32%
ALTIN
4.294,19 0,88%
BITCOIN
4.737.545,47 1,73%

Samsun'da Trafik Kazası: 2'si Polis Memuru 3 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada 2 polis memuru ve bir otomobil sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 12:56
Samsun'da Trafik Kazası: 2'si Polis Memuru 3 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, İlkadim Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 2'si polis memuru toplam 3 kişi yaralandı.

Kazada, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü55 A 7732 plakalı resmi ekip aracı ile B.A. (34) yönetimindeki 55 ANH 907 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından polis memurları G.E. ve İ.K. (52) ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, derhal kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı....

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı....

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Akraba Kavgası: Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
2
Bayburt'ta Geri Manevra Yapan Baba, 3 Yaşındaki Oğlunu Kaybetti
3
Aksaray'da Nohut Hasadı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak
4
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı
5
İstanbul Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Sesi Yükseltti
6
Kastamonu'da '15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları' Paneli Düzenlendi
7
Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi