Samsun'da Trafik Kazası: 2'si Polis Memuru 3 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, İlkadim Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 2'si polis memuru toplam 3 kişi yaralandı.
Kazada, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü55 A 7732 plakalı resmi ekip aracı ile B.A. (34) yönetimindeki 55 ANH 907 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın ardından polis memurları G.E. ve İ.K. (52) ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, derhal kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.