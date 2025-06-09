Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı'nda, Nailcan Yasir Taşkın idaresindeki 55 NT 002 plakalı otomobil ile Ahmet Emre Özbey yönetimindeki 06 EV 2780 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Melih Makaracı, Ubeyt Berk Taşkın ve Didem Taşkın, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.