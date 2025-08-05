Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay, Yasemin K. (40) yönetimindeki 55 AHA 196 plakalı aracın, Samsun-Sinop kara yolu Alaçam istikameti Harız Mahallesi'nde önüne çıkan ineğe çarpmasıyla başladı.

Bu kaza sonrasında arkadan gelen Ömer C. (70) idaresindeki 34 TG 9374 plakalı otomobil, Yasemin K. tarafından sürülen araca çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer C. ile birlikte Melek C. (68), Refiye B. (57), Nimet B. (18), Sahre Gül K. (9) ve Eslim K. (10) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdiler.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.