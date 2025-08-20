Samsun'da Traktör Devrildi: 6 İşçi Yaralandı, 3'ü Ağır
Olayın Detayları
Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün devrilmesi sonucu 6 tarım işçisi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
A.Y. idaresindeki 55 EZ 448 plakalı traktör, Ladik-Suluova kara yolunun Sarıgazel Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, traktörün römorkunda bulunan işçiler yaralandı.
İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Suluova ve Ladik ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.