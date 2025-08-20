DOLAR
Samsun'da Traktör Devrildi: 6 İşçi Yaralandı, 3'ü Ağır

Samsun'un Ladik ilçesinde traktör devrildi, römorktaki 6 tarım işçisi yaralandı; 3'ünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:33
Samsun'da Traktör Devrildi: 6 İşçi Yaralandı, 3'ü Ağır

Olayın Detayları

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün devrilmesi sonucu 6 tarım işçisi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

A.Y. idaresindeki 55 EZ 448 plakalı traktör, Ladik-Suluova kara yolunun Sarıgazel Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, traktörün römorkunda bulunan işçiler yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Suluova ve Ladik ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.

