Samsun'da traktör sulama kanalına devrildi — sürücü yara almadan kurtuldu

Samsun'da traktör köprüden sulama kanalına devrildi

Çarşamba Dikbıyık Mahallesi'nde kaza: Sürücü yara almadan kurtuldu

Olay, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Seven idaresindeki traktör, köprüden geçtiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü traktörden atlayarak yara almadan kurtuldu. Olay sırasında köprünün korkuluk demirleri kırıldı ve traktör ters döndü.

Devrilen traktör, bölgeye sevk edilen iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olayın nedeni yetkililerce araştırılıyor.

