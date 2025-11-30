Samsun'da traktör sulama kanalına devrildi — sürücü yara almadan kurtuldu

Samsun Çarşamba Dikbıyık'ta kontrolden çıkan traktör köprüden sulama kanalına düştü. Sürücü Nuri Seven yara almadan kurtuldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:41
Olay, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Seven idaresindeki traktör, köprüden geçtiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü traktörden atlayarak yara almadan kurtuldu. Olay sırasında köprünün korkuluk demirleri kırıldı ve traktör ters döndü.

Devrilen traktör, bölgeye sevk edilen iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olayın nedeni yetkililerce araştırılıyor.

