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Samsun'da Trump'ın Filistin Planına Karşı Protesto Düzenlendi

Samsun'da Saadet Partisi, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planına protesto gösterisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:29
Samsun'da Trump'ın Filistin Planına Karşı Protesto Düzenlendi

Samsun'da Trump'a Karşı Filistin Protestosu

Samsun'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkan etkili bir protesto gerçekleştirdi.

Subaşı Meydanı'nda Toplandılar

Subaşı Meydanı'nda bir araya gelen partililer, Trump'ın Gazze ile ilgili planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınadı. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Filistin'e özgürlük", "Gazze, Gazzelilerindir" ve "İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet" yazılı dövizlerle dikkat çekti.

Salih Şen'den Sert Açıklamalar

Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen, yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısının kanlı planların şekil değiştirdiğini gösterdiğini vurguladı.

Şen, "Bu plana göre Gazzeliler, Ürdün ya da Mısır'a sürgün edilecek. ABD, gerekirse Gazze'ye asker gönderecek. Gazze, ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Geleceği Gazzelilere Aittir

Trump'ın açıklamalarını kınayan Şen, Gazze'nin geleceğinin sadece Gazzeliler tarafından belirleneceğini vurguladı. Ayrıca, bölge ülkelerinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından grup, ABD ve İsrail bayraklarını ateşe vermesiyle protestoyu sonlandırdı.

Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve...

Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi. Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, basın açıklamasını okudu.

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