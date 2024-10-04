DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.119.321,64 0,85%

Samsun'da Tüfekli Saldırı: 5 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir tüfekli saldırıda 5 kişi yaralandı, 1 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:49
Samsun'da Tüfekli Saldırı: 5 Yaralı

Samsun'da Tüfekli Saldırı Olayı

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda yaşanan tüfekli saldırıda, beş kişi yaralandı.

Tartışma ve Sonrası

Olay, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışmanın ardından, taraflardan biri aracına binerek olay yerinden uzaklaştı ve burada tüfekle ateş açtı.

Yaralanmalar ve Hastane Süreci

E.Ş, M.D.Ş, P.Ş, S.K ve M.Ö isimli beş kişi, tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

Zanlıya Gözaltı

Olayın hemen ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganlardan birini, A.Ş isimli şahsı gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı
2
Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu
3
Iğdır'da Kaybolan Öğretmen Otel Odasında Ölü Bulundu
4
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı
5
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi
6
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!