Samsun'da Tüfekli Saldırı: 5 Yaralı

Samsun'da Tüfekli Saldırı Olayı

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda yaşanan tüfekli saldırıda, beş kişi yaralandı.

Tartışma ve Sonrası

Olay, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışmanın ardından, taraflardan biri aracına binerek olay yerinden uzaklaştı ve burada tüfekle ateş açtı.

Yaralanmalar ve Hastane Süreci

E.Ş, M.D.Ş, P.Ş, S.K ve M.Ö isimli beş kişi, tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

Zanlıya Gözaltı

Olayın hemen ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganlardan birini, A.Ş isimli şahsı gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.