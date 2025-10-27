Samsun'da Tünelde Trafik Kazası: Kamyonet ile Traktör Çarpıştı, 2 Yaralı

Havza 19 Mayıs Tüneli'nde kamyonet ile traktör çarpıştı; traktör devrildi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı, tünelin Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 14:40
Samsun'da Tünelde Trafik Kazası: Kamyonet ile Traktör Çarpıştı

Havza 19 Mayıs Tüneli'nde meydana geldi

Samsun'un Havza ilçesinde tünel içinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun Ankara kara yolu 19 Mayıs Tüneli'nde, Merzifon yönüne giden Hamit K. (65) idaresindeki 55 AIC 472 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden ve arkasında römork takılı olan Duran B. (67) idaresindeki traktörle çarpıştı.

Kazada traktör ve römorku tünel içinde devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktör içinde sıkışan sürücü Duran B., Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce kurtarıldı. Duran B. ve Hamit K., sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Duran B., daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle tünelin Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

