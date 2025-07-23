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Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali KickOff Yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiren Kapıkayafest başladı. Festival 27 Temmuz'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 17:31
Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali KickOff Yaptı

Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 2018'den bu yana gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) başladı. "Doğayı yaşat, sporu yaşa" sloganıyla düzenlenen festival, Bafra'nın Asar ile Kapıkaya mahalleleri arasında doğa ve spor tutkunlarını buluşturuyor.

Katılımcılar Kamp Alanını Doldurdu

Festivalin ilk gününde, katılımcılar kayıt, kamp ve yerleşim işlemlerinin ardından çadırlarıyla kamp alanını doldurdu. Doğa sporları meraklıları, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, tırmanış, kano ve deniz bisikleti gibi farklı etkinliklerle heyecan dolu anlar yaşadı.

Katılım Rekoru Bekleniyor

Yamaç Paraşütü Kısmı Tepe Koordinatörü Reşat Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yıldır yamaç paraşütü ile uğraştığını belirterek, "Kapıkayafest her yıl çığ gibi büyüyor. Bu yıl katılım çok yüksek. Mardin, Erzincan, Ankara ve Türkiye'nin dört bir yanından 300'e yakın pilot geldi. Festival gayet güzel gidiyor. Yaklaşık 100 bin kişi bekliyoruz" dedi.

Festivalde Neler Olacak?

Kapıkayafest, 27 Temmuz'a kadar sürecek. Festival boyunca, workshop çalışmaları, su ve hava sporları, dağcılık faaliyetleri, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kampçılık, motor sporları, trekking, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, bisiklet yarışları ve geleneksel spor dallarında ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali...

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) başladı. Festivalin ilk gününde kayıt ve kamp yerleşim işlemlerinin yapıldığı etkinliğe katılımcılar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali...

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) başladı. Festivalin ilk gününde kayıt ve kamp yerleşim işlemlerinin yapıldığı etkinliğe katılımcılar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu.

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