Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1220 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda önemli bir başarı elde edildi. 1220 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ekiplerin takibi sonucunda D.B. (23) isimli zanlı yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, yaklaşık 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.B., jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere götürüldü. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.