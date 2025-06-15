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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 300 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Atakum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 12:28
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 300 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, şüpheli Ş.D. (21) adlı kişinin aracı ve evinde yapılan aramada 2 bin 300 sentetik ecza bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlemler başlatıldığı bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele...

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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