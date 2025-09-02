Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 bin 200 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
İlkadım'da ihbar üzerine operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında operasyon başlattı.
Ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, İlkadım ilçesinde ikamet eden D.G. (25)'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 3 bin 200 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheli D.G. (25) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.