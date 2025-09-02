DOLAR
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 bin 200 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun İlkadım'da ihbar üzerine düzenlenen operasyonda D.G.'nin evinde 3 bin 200 adet sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:45
İlkadım'da ihbar üzerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında operasyon başlattı.

Ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, İlkadım ilçesinde ikamet eden D.G. (25)'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 3 bin 200 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli D.G. (25) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

