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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. 5 bin 554 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:27
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Aramalar Sonucu Ele Geçirilenler

İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda belirlenen üç adreste arama gerçekleştiren ekipler, 5 bin 554 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise A.B.B. (21), E.K. (21) ve R.M.O. (25) olarak belirlendi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 bin 554 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ile 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

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