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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:36
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda 258 gram sentetik uyuşturucu, 184 sentetik ecza hap ve 20 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi...

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 258 gram sentetik uyuşturucu, 184 sentetik ecza hap, 20 gram esrar ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi...

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 258 gram sentetik uyuşturucu, 184 sentetik ecza hap, 20 gram esrar ele geçirildi.

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