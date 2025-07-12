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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 600 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 12:16
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 600 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen bir operasyonda, tam 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Operasyon Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda, düzenledikleri operasyonda 33 yaşındaki S.S. isimli şüpheliyi yakaladı. Zanlının üzerinde ve valizinde yapılan arama sonucu, uyuşturucu nitelikli bu haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S., emniyet birimlerine götürülerek, gerekli işlemler başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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