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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 3 bin 702 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:50
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu operasyon, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlendi. Ekipler, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 bin...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 bin...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

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