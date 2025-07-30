Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu operasyon, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlendi. Ekipler, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.